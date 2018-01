Corso per diventare bagnino di salvataggio

La sezione di Nervi della Società Nazionale di Salvamento ha aperto le iscrizioni per il corso professionale per bagnino di salvataggio. Il corso sarà presentato martedì 6 febbraio alle ore 20.30 presso la piscina di San Fruttuoso in via G.B. D'Albertis. Per tutti coloro che fossero interessati a prendere parte al corso è possibile contattare il responsabile Corrado al numero 3458738575, scrivere una mail a salvamento.nervi@gmail.com o consultare il sito www.salvamentonervi.it.

Il corso permette di conseguire un brevetto di "Bagnino di Salvataggio" valido per esercitare la funzione di sorveglianza e salvatggio lungo il litorale marittimo e nelle acque interne (fiumi, laghi, piscine) su tutto il territorio nazionale.