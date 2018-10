Corso di Astronomia con l'Osservatorio Astronomico di Genova

Come ogni anno l’Osservatorio Astronomico Di Genova propone per l’anno accademico 2018/2019 un corso di astronomia in 10 lezione teorico/pratiche a partire da giovedì 25 ottobre 2018.

Il corso si sviluppa con cadenza settimanale dalle ore 21 a fine lezione (indicativamente mezzanotte al massimo) e le sedi delle lezioni sono l’Università Popolare Sestrese per quanto riguarda la teoria e presso l’Osservatorio Astronomico Di Genova per le lezioni legate alla pratica.

Ci sarà un solo sabato a calendario con orario alle 15 per poter dare seguito alla lezione inerente il Sole, con l’osservazione e spiegazione dello stesso come le caratteristiche generali, cicli solare fenomeni superficiali ecc.

Per poter partecipare, bisogna associarsi alla Sezione Astrofili dell’Università Popolare Sestrese con un contributo di € 50 che darà appunto la possibilità di frequentare il corso, utilizzare le strumentazioni dell’osservatorio per l’anno sociale 2018/2019 e partecipare a tutte le attività che riguardano la divulgazione astronomica della struttura.

