"En plein air": minicorso di acquerello nel giardino di Casa Carbone

Dopo il successo delle due passate edizioni, domenica 17 giugno 2018 dalle ore 15 alle 18, il giardino di Casa Carbone, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Lavagna, ospiterà il minicorso di acquerello per adulti e bambini “En plein air”, a cura di Roberto Curotto, noto pittore di Lavagna: durante il workshop grandi e piccini potranno divertirsi cimentandosi nella realizzazione di un dipinto e apprendere le basi dell'arte dell'acquerello, tecnica amata da Emanuele Carbone, ultimo proprietario della dimora, i cui lavori sono ancora oggi esposti all’interno della collezione.

Un evento per aiutare il FAI

La partecipazione all’evento “En plein air” sarà l’occasione per contribuire concretamente alla “vita” di Casa Carbone e agli scopi del FAI nel campo della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale italiano. Sarà anche un modo per conoscere le attività del FAI e l’impegno dei volontari che si adoperano per portare avanti la mission del Fondo Ambiente Italiano.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà negli spazi del piano terra.

È gradita la prenotazione telefonando ai numeri 0185 393920 o 3396309908 o scrivendo a faicarbone@fondoambiente.it o visitefai@terra-mare.it.

Biglietti: intero: 5 €; Ridotto (4-14 anni): 2 €; Residenti Comune di Lavagna: 2,50 €; Iscritti FAI e National Trust: gratuito.

Visite guidate con l'esperto

Si segnala inoltre che proseguono le "Visite guidate con l'esperto", in programma ogni prima domenica del mese alle ore 14.30, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto in cui l’appuntamento si svolgerà alle ore 21.15. Le visite guidate, comprese nel biglietto d'ingresso al Bene (€ 5,00 intero; € 2,00 ridotto 4-14 anni; gratuito aderenti FAI e National Trust) saranno condotte da storici dell’arte che non solo racconteranno le vicende che hanno riguardato la Casa-Museo, descrivendone le pregevoli opere d’arte e i ricchi arredi, ma sveleranno anche curiosità legate alla dimora e ai suoi abitanti e approfondiranno le tematiche relative al restauro delle opere artistiche.

Casa Carbone

Casa Carbone è un classico esempio abitativo di stile fin-de-siècle tipicamente ligure nelle decorazioni esterne e nella struttura architettonica. Ricca di arredi e dipinti dell'epoca, la dimora conserva intatto l'ambiente domestico di una famiglia borghese del Novecento ligure prima che “le esigenze della nostra civiltà spersonalizzassero le nostre abitazioni”, per citare le parole dei fratelli Emanuele e Siria Carbone, ultimi abitanti della casa e donatori del Bene al FAI. La visita si conclude nel giardino, un angolo di verde tra limoni, aranci e pompelmi, ortensie e piante esotiche, piacevole luogo di sosta, ombroso e fiorito, particolarmente gradito nelle calde serate estive.

Casa Carbone è aperta al pubblico ogni sabato e domenica dalle ore 10 alle 18 da fine Marzo fino al 30 giugno; dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 19 alle 22.30 dal 1 luglio al 26 agosto; dalle ore 10 alle 18 dal 1 settembre al 4 novembre 2018.