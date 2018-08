Presentazione del corso di scrittura “Storie sensuali e romantiche” al palazzo Stella

Da Satura parte anche la nuova stagione 2018-2019 dei corsi con un ricco carnet, tra i quali spicca la nuova serie di lezioni di scrittura creativa, con esercitazioni, sulla letteratura più venduta e richiesta oggi: "Storie sensuali e romantiche".

Docente: Renato Di Lorenzo, autore de L’Assalto (Mondadori), oltre 300.000 copie vendute dei suoi libri, tradotti anche all’estero.

Nell’ambito delle sue molteplici attività SATURA, organizza un nuovo corso di scrittura creativa presso la sua sede a Palazzo Stella. Il corso verrà presentato ufficialmente martedì 11 settembre 2018 alle ore 18:00 in Piazza Stella 5/1 (dietro via San Lorenzo, in via Canneto il Curto sulla sinistra). Durante la presentazione saranno forniti tutti i dettagli e le informazioni.

Le lezioni si terranno sempre nella stessa sede, a Palazzo Stella, di martedì, dalle 17:30 alle 19:00.

«Si pensa di solito che per vendere molte copie di un libro si debba scrivere un thriller, ma non è vero – spiega lo scrittore Renato Di Lorenzo, docente del corso - negli Stati Uniti più della metà dei romanzi venduti sono romanzi d’amore (romance) con oltre 2000 nuovi titoli che vanno in libreria ogni anno. Ancor più importante: contrariamente ad altre forme di fiction, nelle quali un nuovo autore stenta moltissimo a farsi apprezzare dagli editori, qui viceversa gli editori sono sempre alla ricerca di nuovi talenti, di nuove Nora Roberts e Barbara Delinski, o, per noi, di nuove Sveva Casati Modignani».

«Quindi, se è pur vero che in Italia oggi scrive gialli un romanziere su tre – puntualizza Di Lorenzo - sarebbe opportuno che chi si accinge a scrivere lo faccia avendo in mente quale sarà il mercato futuro, e il mercato futuro per l’Italia è, come sempre, quello che è il mercato odierno negli Stati Uniti».

«Recentemente, poi, il romance ha assunto connotazioni risolutamente più sensuali, influenzato dal successo della letteratura erotica – prosegue Di Lorenzo - È difficile non ricordare infatti il grande successo mondiale di Cinquanta sfumature di grigio e successori: l'intera serie ha venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo per cui l’autrice ha sicuramente incassato diritti di autore in eccesso di 50 milioni di dollari».

«Si tratta di un fenomeno che non può non essere studiato – conclude Di Lorenzo - e noi vogliamo capire, esercitandoci anche, un certo numero di cose su di esso e in generale sulla letteratura sensuale ed erotica in connessione con la più diffusa letteratura romantica».

Per informazioni ed iscrizioni telefonare ai numeri 010 2468284 o 366 5928175 negli orari di apertura, dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato dalle ore 15:00 alle 19:00, o scrivere a info@satura.it. Posti limitati.