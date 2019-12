"Corsi ripercorsi", la biografia del chitarrista Armando Corsi

Sabato 7 dicembre alle ore 17.00 per la prima volta in viadelcampo29rosso il Maestro Armando Corsi si racconterà a Riccardo R. Storti insieme a Vera Torrero, coautrice del libro "Corsi Ripercorsi".

Un grande onore ospitare il genio della chitarra che avrà come compagna per l'occasione la mitica Esteve di Fabrizio De André custodita presso il museo.

Armando Corsi, storico chitarrista di Ivano Fossati, vanta collaborazioni con numerosi artisti come Paco De Lucia, Anna Oxa, Bruno Lauzi, Ornella Vanoni e Mariangela Melato, protagonista della biografia realizzata da Vera Torrero, che sarà presente in Via del Campo.

Un libro biografico che vuole essere una breve documentazione sul percorso di vita dell'uomo e dell'artista, fotografando momenti intimistici che talvolta strappano un sorriso, vissuti umanamente e artisticamente in modo intenso, e dove la musica è sempre sovrana ed elemento imprescindibile della sua esistenza.

Il libro contiene anche un cd con alcuni brani strumentali ed altri interpretati dalla Torrero, coautrice del libr, che presenterà il suo disco "In punta di piedi" realizzato con la collaborazione artistica e con gli arrangiamenti di Armando Corsi.

INFO Tel. 010.247.40.64 - 320.88.09.621; info@viadelcampo29rosso.com