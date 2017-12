Per chi al movimento non vuole rinunciare nemmeno il primo giorno dell'anno, Genova Running organizza una corsa di Capodanno: si parte lunedì 1 gennaio dalle 10 per un giro nel centro storico di Genova.

Sarà l'occasione per scambiarsi gli auguri e inaugurare l'anno correndo (velocità massima 6 min/km).

Al termine, brindisi.