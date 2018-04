Corri con Giulia: l'ottava edizione della corsa benefica a Pieve

Prenderà il via sabato 14 aprile a Pieve Alta l’ottava edizione di "Corri con Giulia", corsa fuoristrada non competitiva per bimbi e ragazzi, organizzata dall'Associazione Mi Nutro Di Vita, in lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare.

Attraverso sentieri, mulattiere e creuze sulle alture di Pieve Ligure (5,2 km per 251 m di dislivello), i ragazzi percorreranno magnifiche zone boschive e collinari custodi di una natura ricca di vegetazione, fauna mediterranea e scorci da cui ammirare un paesaggio costiero e marino che va dal Promontorio di Portofino a Capo Noli.

Il tutto su un percorso interamente segnalato e contraddistinto come “Percorso Lilla”.

A partire dalle ore 14:00, la piazza di Pieve Alta si animerà di sport, musica e solidarietà per passare una giornata insieme, all'aperto e immersi nella natura.

Per info e dettagli: http://www.minutrodivita.it/page.php?80