Coronavirus: rimandate le manifestazioni e chiusi i luoghi di cultura, ecco quali

Come da ordinanza regionale, da lunedì 24 febbraio e fino a domenica 1 marzo saranno:

Sospese tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi natura

Sospesa l'apertura al pubblico dei musei (tra cui Acquario di Genova, Galata Museo del Mare, sommergibile Nazario Sauro, Biosfera, Dialogo al Buio, Bigo, Palazzo Ducale) e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche

Come ha specificato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti oggi, lunedì 24 febbraio: «Se fosse in programma, ad esempio, la Fiera di Sant'Agata, sarebbe annullata. Le palestre e gli impianti sportivi rimangono aperti per l'ordinaria attività ma le manifestazioni eventualmente ospitate all'interno sono annullate. In generale sono vietati gli eventi che comportano lo spostamento di persone anche da altri luoghi».

Sono sospese le iniziative nei teatri Carlo Felice, Politeama, Teatro Nazionale di Genova, e anche alcuni cinema - come il The Space al Porto Antico - hanno deciso di tenere chiuso. Le sale di Circuito Cinema Genova invece al momento restano aperte con la normale programmazione.