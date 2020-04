Coronavirus e immobili: tutte le risposte, l'incontro di Confedilizia online

Giovedì 23 aprile, dalle 15 alle 17, Confedilizia organizzerà in diretta sulla sua pagina Facebook un convegno telematico dal titolo "Coronavirus e Immobili: tutte le risposte (affitti, condominio, fisco, lavoro)".

L'iniziativa, aperta e fruibile da tutti gli interessati, vedrà la presenza dello stesso presidente nazionale Giorgio Spaziani Testa e di un parterre di Professionisti esperti dei singoli settori: il presidente di Confedilizia Genova Vincenzo Nasini, oltre che Paolo Scalettaris, Francesco Veroi e Alessandro Lupi.

La questione immobiliare (tenuto conto di come la casa rappresenti da sempre il bene rifugio per eccellenza degli Italiani) deve essere attribuito un ruolo preminente. «In questa fase di grande difficoltà per tutti – dichiara il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa - il Governo e il Parlamento dovrebbero salvaguardare le imprese e le famiglie che svolgono la funzione economica e sociale dell'affitto. sia nel settore abitativo sia in quello degli immobili a uso diverso (commerciale, terziario, produttivo». Per far fronte al momento, Confedilizia propone che il credito d'imposta per i conduttori venga esteso anche agli affitti commerciali e attribuito direttamente ai proprietari qualora le imprese, considerata la chiusura, non riescano a onorare i pagamenti. Inoltre, si rivelano più che mai indispensabili in questa fase di grande difficoltà due misure che già prima della crisi si erano dimostrate necessarie ed urgenti, vista la situazione critica del commercio: l’estensione a tutte le locazioni non abitative della cedolare secca, che ora avrebbe l’ulteriore vantaggio di incentivare le revisioni dei contratti, e l’eliminazione dell’assurda regola della tassazione dei canoni non percepiti».

Gallery