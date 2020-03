Eventi e coronavirus: cosa dice il nuovo decreto

Una serie di limitazioni molto importanti anche agli eventi, agli spettacoli teatrali, cinematografici, e alle manifestazioni che richiedano la presenza di pubblico: a prevederlo è il nuovo decreto per prevenire il contagio da coronavirus, firmato dal premier Giuseppe Conte mercoledì 4 marzo 2020.

Se le scuole rimangono chiuse fino al 15 marzo, le altre disposizioni - dove non specificamente segnalato nel decreto - hanno efficacia fino al 3 aprile 2020, come scritto nell'articolo 4: dunque gli italiani devono imparare a cambiare le loro abitudini per un mese.

Fino al 3 aprile, ad esempio, sono sospesi i congressi, i convegni, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Per quanto riguarda gli eventi, una decisione importante è che sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura - ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali - svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sempre fino al 3 aprile.