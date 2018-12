Il Coro Canto Libero sostiene il Centro per non Subire Violenza

Sabato 15 dicembre ore 21,00 nell'Abbazia di San Bernardino (Mercato del Carmine) il coro Canto Libero diretto dal maestro Gianni Martini presenta il suo primo cd. Durante la serata si potrà acquistare il cd a offerta libera a partire da 10€; parte del ricavato verrà devoluto al Centro per non subire violenza Onlus (da U. D. I.) per sostenere il progetto di alternanza Scuola-Lavoro "Mettiamoci in gioco contro la violenza".

Il progetto di alternanza Scuola-Lavoro (progetto pilota) "Mettiamoci in gioco contro la violenza" (da ottobre 2018 a maggio 2019) coinvolge gli alunni delle classi terze dell'istituto Nautico San Giorgio. Gli studenti, in seguito ad una formazione in aula di 20 ore, potranno fare un'esperienza di peer-education proponendo laboratori ludici-esperienzali in scuole elementari e medie. Gli argomenti trattati sono: gli stereotipi sociali e culturali di genere, gestione delle emozioni nelle relazioni interpersonali, riconoscere la violenza e gestione del conflitto. I ragazzi saranno formati e affiancati in questo percorso dalle operatrici del Centro Antiviolenza.

Il coro Canto Libero, diretto da Gianni Martini chitarrista di Giorgio Gaber dal 1984 fino agli ultimi due album, è composto da 40 elementi. Il loro repertorio comprende autori, gruppi italiani e stranieri (anni 60-70) da Lucio Battisti all'Equipe 84, ai Giganti, ai Dik Dik, da Ray Charles a John Lennon.

Per ulteriori informazioni, contattare il 347/8545646 Dott.ssa Chiara Panero.

