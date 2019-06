Cornigliano Bau e Meow Day

Domenica 16 giugno dalle 10 alle 20 a Villa Bombrini arriva il Bau e Meow Day, una giornata dedicata ai nostri amici a quattro zampe.

Programma:

Inizio evento ore 10.00

Per tutta la giornata, all'interno di villa Bombrini sarà presente la mostra dei dipinti di Angelo Barabino

Alle ore 11,00 (sempre all'interno di villa Bombrini) presentazione del libro “A voltar pagina” di Gianni Del Giallo

Per la mostra e per la presentazione del libro, l'accesso è possibile dall'ingresso principale di villa Bombrini ricordando che l'interno della villa è vietato ai cani.

Saranno presenti ben 50 banchi di creative d'eccellenza con tantissimi manufatti meravigliosi e tantissimi prodotti artigianali.

Servizio bar e ristorante gestito dall'Associazione dei Lucani a Genova (cucina lucana doc, anche per vegetariani)

Il famosissimo "Gelato della Carla"

Saranno presenti, ovviamente, gli stand di canili, gattili e associazioni che si occupano della tutela degli animali.

Sarà presente un banco del Negozio “Timbuctù” nostro sponsor premi gara dove potrete acquistare cibo da donare ai canili e gattili e associazioni presenti all'evento.

Sarà presente la fantastica equipe veterinaria Speedvet del dottor Paolo Molinari che in due diverse occasioni, nel corso della giornata, offrirà un corso gratuito di primo soccorso per animali d'affezione. Nei prossimi giorni comunicheremo gli orari dei corsi.

Dalle ore 15.00 Competizione Cinofila amatoriale, aperta a tutti, anche ai cani non di razza. In gara varie categorie: taglia grande, taglia media, taglia piccola, nonni e la categoria “forever friends” dedicata ai cani e rispettivi proprietari vestiti a tema. Ricchi premi in palio, iscrizione in loco dalla ore 10 di mattina sino a qualche minuto prima dell'inizio della competizione.

Sempre nel pomeriggio, Don Paolo benedirà gli animali presenti all'evento.

Inoltre, sempre nel pomeriggio esibizione delle unità cinofile delle forze dell'ordine e della protezione civile.

Stand Amiu con corsi per la raccolta differenziata, ed esibizioni delle danzatrici orientali dell'associazione "Libera-mente".

Saranno presenti inoltre canili, gattili e associazioni animaliste che ritireranno le offerte dei partecipanti da destinare agli animali senza famiglia: cibo, coperte, cucce, trasportini, ogni aiuto sarà gradito.

Concorso fotografico "Cogli l'attimo"

Per l'occasione, al via il concorso fotografico "Cogli l'attimo": ci si iscrive in loco, e per partecipare occorre fotografare i cani e i gatti presenti all'evento, oppure suggestivi scorci della villa.

Ai partecipanti verrà fornito un indirizzo mail a cui inviare le fotografie che verranno pubblicate sulla pagina Facebook dell'evento per alcuni giorni. La foto che prenderà più like, vincerà.

Il primo arrivato vince un ingresso alle Terme dell'Acquasanta per due persone con trattamenti inclusi.L'evento è organizzato dall'associazione Cornigliano Borderline con il patrocinio finanziario del Comune di Genova e del Municipio Medio Ponente.