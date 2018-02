Coriandoland: Holi Festival Invernale, la festa dei colori al Crazy Bull

Sabato 24 febbraio 2018 al Crazy Bull (Via E. Degola 4 R) si terrà la prima tappa dell'Holi Tour Invernale con Coriandoland, una festa tra esplosioni di colori, musica e divertimento.

La serata prenderà il via alle 23:00 quando a tutti i partecipanti all'ingresso verrà consegnata una bustina di colori in polvere, del tutto atossici e naturali e adatti ai locali non sporcando in modo permanente i vestiti, per poi iniziare con la vera e propria danza tra lanci di colore e arcobaleni, a ritmo di musica.

Per l'occasione sarà ospite alla consolle di Sampierdarena DJ Sonik, all’anagrafe Simone Governali, autore di DJ set dove gli ingredienti fondamentali sono il perfetto equilibrio tra melodia ed elettronica.

Ogni trenta minuti inoltre il locale sarà investito da vere e proprie esplosioni di colore, anticipate da countdown, che a pioggia coloreranno tutti i presenti in pista che potranno ballare a divertirsi accompagnati dallo staffanimazione e da vocalist. Il costo del biglietto, comprensivo di consumazione, è di 12 euro.

Info: https://www.facebook.com/events/2022934314653094/