Le conversazioni del martedì: psico aperitivo sulla felicità

Martedì 8 gennaio, presso La Passeggiata Librocaffè si parlerà di felicità con la psicoterapeuta Nadia Zucchi nell'ambito dell'incontro "Le conversazioni del martedì".

Quello della felicità è un tema estremamente profondo, di cui gli esseri umani si sono occupati da sempre. Ne tratteremo in modo leggero, stimolante, anche ironico. Sull'argomento, fra le pubblicazioni recenti, si trovano soprattutto molte ricette per "acquisirla". Ma funzionano? O è un po' come per le diete? C'è una definizione univoca del concetto? O non può che essere soggettiva, o culturale? Un incontro per confrontarsi e trascorrere un piacevole inizio di 2019 insieme.

Prenotazione necessaria su Facebook (Nadia Zucchi Psicoterapeuta) o via WhatsApp al numero 328.4614184

