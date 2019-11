La sicurezza inclusiva e le nuove frontiere della pianificazione dell’emergenza

Il Convegno si pone l’obiettivo di valutare lo stato dell’arte sui temi della pianificazione dell’emergenza e della gestione del soccorso in presenza di persone con specifiche necessità, tra cui persone con disabilità, bambini e anziani.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco pone particolare attenzione alla tutela delle persone con disabilità e, più diffusamente, delle persone con specifiche necessità in condizioni di emergenza, ponendo particolare attenzione nell’ambito di specifiche norme tecniche e sviluppando iniziative che, al pari di quella organizzata con il Collegio dei Geometri di Genova, si inseriscono in un percorso formativo e informativo teso a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, anche nell’ambito della sicurezza inclusiva e della gestione delle emergenze. Il convegno, vedrà la partecipazione di relatori che, a partire da esperienze concrete maturate nei rispettivi ambiti di competenza, li hanno portati a essere tra i massimi esperti della delicata materia. Si discuterà dei nuovi indirizzi della prevenzione incendi, di gestione del soccorso e di piani di emergenza inclusivi, senza dimenticare l’intervento del campione mondiale e paraolimpico Vittorio Podestà che porterà la sua personale testimonianza non solo di atleta, ma anche di geometra e ingegnere civile disabile da 18 anni in carrozzina.

Tra gli interventi in scaletta, Stefano Zanut ed Elisabetta Schiavone, entrambi membri dell’Osservatorio nazionale del CNVVF sulla sicurezza e il Soccorso delle persone con esigenze speciali; Emanuele Gissi, Dirigente del CNVVF e Comandante Provinciale VVF di Savona; Gabriella Biffa, Direttrice dell’unità operativa di Psicologia Clinica e Psicoterapia dell’Ospedale San Martino di Genova.

