Venerdì 30 novembre dalle 9 alle 17 presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio, in via del Seminario a Genova si terrà il convegno “Il rumore del silenzio - Le dinamiche della violenza di genere, i percorsi e la rete per uscire dal silenzio” con l’obiettivo di proporre un momento formativo e di riflessione sulle cause e sulle dinamiche della violenza, focalizzare le metodologie e le tecniche utilizzate dal Centro per sostenere le donne e i loro bambini e far emergere il lavoro di rete in cui il Centro è inserito insieme alle forze dell’ordine, agli assistenti sociali e al sistema giudiziario.

L’entrata libera fino ad esaurimento posti, le Iscrizioni via mail: info@pernonsubireviolenza.it e verranno riconosciuti crediti per assistenti sociali e avvocati.