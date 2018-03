Mercoledì 18 aprile 2018 Salone di Rappresentanza, Palazzo Doria Tursi Via Garibaldi 9, Genova a 23 anni dal suo avvio, il Programma BUS Salute Mentale, promosso da UCIL - Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi, mantiene la promessa che il Comune di Genova fece suo tempo, inserendo de facto i pazienti psichiatrici nel processo destinato all’integrazione sociale attraverso il lavoro, fino ad allora rivolto solo ad altri tipi di utenza.

Oggi il programma è un’opportunità per ogni individuo affetto da disturbi mentali, il cui progetto terapeutico includa un intervento di riabilitazione attraverso il lavoro. È un modello specialistico in grado di attivare percorsi individualizzati, diversificati per gradualità e durata, stato di salute, esperienze formative e lavorative pregresse, anamnesi personale, cultura del lavoro e storia clinica. Con l’intento di perseguire l’obiettivo di promuovere tale inclusione sociale, il progetto affronta, e dovrà sempre più considerare, l’evoluzione inevitabile e il conseguente adattamento all’emersione dei cosiddetti nuovi bisogni, determinati dall’andamento del mercato del lavoro, dal nuovo panorama clinico e diagnostico, dall’età delle persone afflitte da sempre più precoci esordi psicopatologici, dai nuovi pazienti generati dalla crisi economica globale, dal fenomeno migratorio e dalla necessità d'implementare una diversa filosofia aziendale, sostenendo concretamente le aziende non solo ad ottemperare alle norme ma a valorizzare le risorse che dipendenti con disabilità psichiatrica rappresentano.

Il convegno “Lavoro e Salute Mentale: nuove rotte per nuovi viaggiatori. I prossimi vent'anni”, che avrà luogo a Genova mercoledì 18 aprile a Palazzo Doria Tursi, vuole essere un’opportunità di confronto per tutti coloro che collaborano, che ispirano e che utilizzano il servizio. Un’occasione per segnare ancor più chiaramente la rotta che permette all’individuo di evolvere da paziente a persona. Il programma della mattinata prevede, dopo i saluti iniziali di Francesca Fassio - Assessore alle Politiche educative e dell'istruzione, alle Politiche socio-sanitarie del Comune di Genova, gli interventi di Luigi Bottaro – Direttore Generale ASL 3 Genova, Milly Palomba - Responsabile UCIL, Marco Vaggi - Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASL 3 Genova, Irene Parmentola e Corrado Roncallo - Operatori Programma BUS Salute Mentale UCIL, e successiva proiezione di videobox. A seguire, nel corso della giornata, cinque simposi tratteranno diversi temi: Lavoro e Autismo, Disability Management, Giovani e Salute Mentale, Crisi economica e salute mentale, Nuove migrazioni.

È inoltre previsto il focus speciale “Per un’occupazione di cittadinanza”. A conclusione dei lavori, un momento di riflessione con la performance “Lavoratori Extra-Ordinari” a cura del Gruppo Teatrale Stranità - Teatro dell’Ortica, con la regia di Anna Solaro. I naturali destinatari del Convegno solo il personale socio-sanitario e le Agenzie di promozione del lavoro, ma l’evento è aperto a chiunque possa essere interessato per motivi personali, professionali o di studio. La partecipazione è gratuita, accessibili anche singoli simposi. Posti limitati, è obbligatoria l'iscrizione. Per informazioni, iscrizioni e consultazione del programma completo del convegno consultare il sito www.comune.genova.it/content/inserimenti-lavorativi-ucil/.