"Awareness": l'esposizione sull’inquinamento dei mari da macro e micro plastiche

Per la 16esima edizione del Festival della Scienza di Genova, AMY D arte spazio Milano presenta un progetto-pilota multidisciplinare, trasportabile dal titolo “Awareness” sull’inquinamento dei mari da macro e micro plastiche.

Nato in collaborazione con Kubo Effetti Speciali, economART, Dipartimento Smart Materials dell’I.I.T di Ge, FAI Sondrio e gli artisti Alessio Barchitta, Franco Borgogno, Emanuele Dainotti, Giuseppe La Spada, Awareness si struttura di varie proposte espositive che ruotano intorno ai concetti di tecnologa biospirata e a quello di futuro-primitivo.

Le ampie sale espositive ospiteranno:

“Turning Point @433_2050” video di Franco Borgogno

“In a changing sea” esposizione fotografica di Giuseppe La Spada

“Nozoki-BBW” stampa 3d di bioplastiche dell’I.I.T di Ge ad opera di Daniele Franzi

“Km 0” bioplastiche vegetali del Dipartimento Smart Materials I.I.T di Ge

“Futuro_Primitivo” site specific. Opera collettiva e multicodice creata da Daniele

Franzi, Anna d’Ambrosio, Alessio Barchitta.

Esposiizione realizzata grazie a Athanassia Athanassiou responsabile dello Smart Materials Group dell’I.I.T di Ge per la fornitura di scarti di bio-plastiche per “Futuro_Primitivo”, Ida Oppici del FAI di Sondrio per le stampe di “In a changing sea” di Giuseppe La Spada, Caparol nella persona di Massimiliano Piazzolla per aver reso più bello lo spazio espositivo di una città unica che chiede attenzione e cura come Genova.

