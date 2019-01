Consapevolezza, equilibrio, felicità, benessere: il ruolo del coaching

Si tratta di una conferenza di circa 1h 20’ durante il quale si parlerà di consapevolezza, equilibrio, felicità, benessere da un punto di vista un po’ particolare e sotto certi aspetti innovativo, ossia quello del coaching. Nel corso dell’incontro saranno affrontate tematiche ampiamente diffuse nella nostra vita di tutti i giorni, cercando di capire come fare a migliorare e cosa significa veramente crescita personale.

Lo scopo principale della conferenza, oltre quello di far conoscere il coaching come strumento per la propria autorealizzazione, è di trasmettere il messaggio che vivere una vita piena, appagante e in linea con ciò che siamo veramente è possibile, ma passa tutto da noi.

Il relatore è Gianluigi Puiè (35), che oggi sta riversando tutte le sue energie proprio sul coaching, professione che gli permette di realizzare il suo desiderio innato di poter essere d’aiuto agli altri in maniera concreta, affinché possano ottenere il meglio dalla propria vita, ma senza interferire in alcun modo su quello che è il percorso che loro hanno scelto per se stessi.

L’evento, che è stato organizzato grazie alla disponibilità di Società per Cornigliano Spa, è gratuito ed aperto a tutti.

