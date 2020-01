Incontro pubblico sulla via Aurelia, tra storia e curiosità

Martedì 21 gennaio 2020 alle ore 17 nell'aula San Salvatore in piazza Sarzano, A Compagna organizza l'incontro pubblico sul tema "La via Aurelia. Storia di una strada nella Liguria di Levante" a cura di Roberto Palumbo.

La conferenza è organizzata nell'abito de "I Martedì de A Compagna", che l'antico sodalizio cura da oltre 40 anni.

Via Aurelia: un nome, un mito. Una strada che ha lasciato poche tracce di sé al punto che qualcuno ha messo addirittura in dubbio la sua esistenza. Roberto Palumbo ci condurrà in un viaggio nel tempo lungo la via Aurelia da Luni a Genova. Ripercorrere la storia della strada, valutare le variazioni del suo itinerario nel corso dei secoli, seguire le vicende del suo nome, considerare i benefici da essa apportati, permetterà di affrontare con un punto di vista del tutto originale le vicende storiche della nostra Regione dagli antichi romani fino ai nostri giorni.

Roberto Palumbo, spezzino, si è laureato in storia all’Università di Genova ed ha proseguito la sua attività di ricercatore focalizzando l’interesse sulla storia della viabilità e dei sistemi di comunicazioni in Liguria nell’antico regime e sull’organizzazione del sistema sanitario nella Repubblica di Genova.