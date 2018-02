Conferenza "Timbuctù, ieri e oggi" con Marco Aime

Timbuctu, un nome che agli occidentali evoca distanza e mistero, al limite della leggenda.

Città dai mille volti, Regina delle sabbie, Eldorado africano, La misteriosa, spesso disegnati da altri, ha attraversato i secoli del medioevo, diventando uno dei principali centri culturali e commerciali del’Africa. Per gli occidentali appartiene allo spazio geografico, per i musulmani a quello religioso.

Quasi dimenticata in epoca moderna, ha vissuto più del suo mito che non per la sua realtà, ma dall’inizio dell’ultimo decennio è tornata al centro delle nuove battaglie che arroventano il Sahara, tra jihadisti e truppe maligne e francesi. Saprà Timbuctu resistere anche a questa guerra?

Marco Aime (Torino, 1956) insegna Antropologia culturale presso l’Università di Genova. Ha condotto ricerche sulle Alpi e in Africa occidentale. Tra i suoi lavori ricordiamo: Le radici nella sabbia (EDT, 1999); Diario dogon (Bollati Boringhieri, 2000); Timbuctu (Bollati Boringhieri, 2008); Gli uccelli della solitudine (Bollati Boringhieri, 2010),



