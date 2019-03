Conferenza "La musica per e nel cinema"

L'Associazione AkREibA organizza per sabato 16 marzo, ore 16,30 presso la Sala Spazio Aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure, in collaborazione con l'omonima Associazione e con il Comune, la prima di due conferenze-incontri curati dal compositore Federico Ermirio: "La Musica per e nel Cinema", dalle origini all'avventura di condivisione e fusione: l'accompagnamento del cinema muto, i primi tentativi di sincronizzazione, Cabiria, Rapsodia Satanica, Metropolis... l'affermazione di un genere...

Attraverso ascolti, immagini e video si giungerà allo straordinario sodalizio di compositori e registi fino agli anni trenta del XX secolo. Un argomento vastissimo, del quale Ermirio traccerà alcune pietre miliari. Più che conferenza, un racconto , nello spirito delle scelte che animano la variegata programmazione delle conversazioni ospitate da "Spazio Aperto".

La seconda parte (sabato 13 aprile, ore 17) focalizzerà i decenni successivi, le intuizioni, le scelte, le innovazioni, la film industry e tanto altro. Solo per indicare alcune personalità: i compositori Tiomkin, Arnold, Hermann, Ròzsa, Rota, Jarre, Powell, Williams, e i registi Litvat, Hitchcock, Lean, Visconti, Pasolini, Herzog, Von Trier.

Un'ideaz AkREibA che si inserisce quale "anteprima" della quinta edizione della manifestazione internazionale Sibelius Festival - Golfo del Tigullio e Riviera, prevista tra l'ultima settimana di Settembre e la prima quindicina di ottobre 2019.

