"La musica per chitarra ai tempi del Castello D'Albertis: Taraffo e il suo tempo": la conferenza-concerto

Nell'ambito della rassegna "6 corde al Castello" giovedì 21 giugno alle ore 18,30 , con ingresso libero, avrà luogo la conferenza - concerto di Fabrizio Giudice dal titolo "La musica per chitarra ai tempi del Castello D'Albertis: Taraffo e il suo tempo"

In dettaglio il repertorio proposto:

I. La chitarra nel 1887 - Johann Kaspar Mertz (1806-1856): Fantasie Hongroise

II. La nascita della chitarra moderna : la diffusione di stampa e riviste; la chitarra modello Torres nuove tecniche . Francisco Tárrega (1852-1909): Recuerdos de la Alhambra, Capricho Arabe, Rosita polka, Marieta, Preludio 2 (dedicato a Llobet)

III. La diffusione del disco a 78 giri le prime case discografiche. Miguel Llobet (1878-1938): Due canzoni popolari catalane . Agustín Barrios (1885-1944): La Catedral, Mazurka apasionada

IV. 8 settembre del 1920 il primo brano scritto da un compositore non chitarrista. Manuel De Falla (1876-1946): Homenaje pour le tombeau de Claude Debussy. Pasquale Taraffo (1887-1937): Prospero, L'Onda, Sonatina in A major.

Ingresso libero.

Si ricorda anche che tutti i giovedì d'estate il museo, il parco ed il bistrot restano aperti sino alle ore 22.

Alle ore 20.00 e alle 21.00 possibilità di partecipare alla suggestiva visita dei passaggi segreti del castello a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro ( su prenotazione, costo € 6,00 comprensivi di ingresso e visita guidata).

INFO : 0102723820; biglietteriadalbertis@comune.genova.it.

BonTon Bistrot resterà aperto dalle 10 alle 22, con possibilità di prenotare un aperitivo dalle ore 18 fino a chiusura.