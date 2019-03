Bolivia, il cuore dell'America Latina: la conferenza a Palazzo Imperiale

La conferenza "Bolivia, il Cuore dell'America Latina", organizzata da Kel 12 Genova, si terrà giovedì 14 marzo 2019, ore 19, presso i Saloni delle Feste di Palazzo Imperiale. A presentare, Anna Maspero, esperto Kel 12.

L'evento è a numero chiuso e su prenotazione (genova@kel12.com)

La Bolivia è un paese remoto, escluso dalle rotte del turismo tradizionale anche a causa della sua difficile geografia, priva di sbocco al mare e chiusa fra le cordigliere andine e la vegetazione esuberante dell’Amazzonia. La Bolivia, l’antico Collasuyu degli Inca e l’Alto Perù degli Spagnoli, è probabilmente il paese più autentico, indigeno e ricco di tradizioni dell’America del Sud.

La proiezione, frutto di tanti viaggi in questo paese, ripercorre gli itinerari che possono meglio mostrarne la grande ricchezza naturale e culturale e aiutare a catturarne l’essenza più profonda. Itinerari che ci porteranno fra i panorami spettacolari ed estremi delle “terre alte”, passando dal blu intenso del sacro lago Titicaca incorniciato dalle vette della Cordillera Real, al bianco accecante dei salares, alle centinaia di lagune dai diversi colori popolate da migliaia di fenicotteri... con anche un salto alla scoperta dell’Oriente del paese, visitando i suoi magnifici parchi, le antiche Missioni Gesuitiche e immergendoci nelle feste e nei riti di ringraziamento alla Pachamama dove in un’originale sincretismo si mescolano tradizioni indigene e cristianità.

Anna Maspero ha fatto del viaggio – la sua passione di sempre – un modo di vita, lasciando il "posto fisso" di insegnante di lingue straniere per inseguire nuove partenze e nuovi ritorni. Ha visitato innumerevoli paesi, viaggiando da sola e accompagnando gruppi lungo i sentieri meno battuti di tutti i cinque continenti, sempre con la passione e la curiosità della prima volta. Profonda conoscitrice dell’America Latina, per la Casa Editrice Polaris ha pubblicato due edizioni della guida Bolivia ed è in corso di pubblicazione la guida Colombia. L’esperienza del viaggio è diventata per lei motivo di riflessione non solo sul dove, ma anche sul come e il perché del nostro andare nei suoi libri "A come Avventura, Saggi sull’arte del viaggiare" e “Il mondo nelle mani, Divagazioni sul viaggiare” sempre per Polaris. Quando non è in viaggio si rifugia nella sua campagna in una fattoria nelle colline della Brianza, per scrivere reportage per riviste e siti di viaggio, preparare nuove avventure e gestire l’agriturismo dove vive.