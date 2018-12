Cerimonia di premiazione del Concorso Letterario Nazionale Arci a Cogoleto

Sabato 15 dicembre alle 18 nella sede del Comune di Cogoleto, cerimonia di premiazione della quarta edizione del Concorso Letterario Nazionale "Parole sul Mare".

Due le sezioni del concorso, poesia e narrativa, e molti gli elaborati arrivati da tutta Italia. I testi vincenti saranno letti al pubblico durante la premiazione.

Il tema di quest'anno è "Il sogno", non soltanto inteso come un semplice fenomeno psichico legato al sonno, ma anche come possibile speranza o desiderio vano e inconsistente: possiamo ancora vivere di sogni?

Oppure è solo un vagheggiamento della fantasia?