Galata Galattico: il concorso che premia foto e video più belli

Nell’epoca delle immagini in cui la comunicazione e l’informazione sono sempre di più alla portata di tutti il Galata Museo del Mare ha deciso di coinvolgere i suoi fan nella promozione dell’esperienza di visita. Fino al 23 settembre 2018 il Museo chiama a raccolta il suo pubblico per un contest "Galattico" che lo vedrà protagonista nella realizzazione di foto e video riferite ai quattro filoni del Museo: avventura, viaggio, storia e mondo.

I premi: viaggi, droni, biglietti gratis e sorprese speciali

Per le migliori fotografie e video, sono in palio diversi premi tra cui un soggiorno di 3 giorni a Siena valido per due persone, 4 droni con GPS e fotocamera 720P HD con telecomando e numerosi biglietti per visitare il Galata Museo del Mare, l’Acquario di Genova e tutte le strutture del mondo AcquarioVillage. Speciali premi instant win saranno messi in palio anche per quanti si registreranno al sito solo per votare le foto e i video preferiti.

Come partecipare

Per partecipare gli utenti potranno in una prima fase, fino al 26 agosto, scattare foto o video lungo il Museo e caricarle, registrandosi, su www.galatagalattico.it oltre che votare già i contributi di altri. Dal 27 agosto fino al 23 settembre, nella seconda fase del concorso, gli utenti nuovi e già registrati potranno solamente votare i contributi di altri presenti nella gallery del sito. Una volta registrati gli iscritti potranno ritornare sul portale inserendo le credenziali (username e password) scelte in fase di registrazione per caricare altri contributi, fino ad un massimo di 5 distribuiti nelle varie categorie ed entro il 26 agosto, oppure per effettuare la votazione.

Il caricamento delle immagini può avvenire anche tramite Instagram fornendo in sede di registrazione il proprio nickname Instagram, postando il proprio contributo come pubblico e inserendo l’hashtag #GalataGalattico e a scelta tra #avventura; #viaggio; #storia; #mondo, in base alla categoria per la quale si intende candidare il proprio contributo. La mancanza degli hashtag non consentirà la partecipazione.

La pubblicazione dei materiali ricevuti avverrà nei due giorni successivi al caricamento sul sito www.galatagalattico.it: il tempo necessario per verificare l’idoneità del contenuto stesso. L’assegnazione dei premi sarà di competenza della giuria che valuterà dal punto di vista qualitativo e artistico i diversi materiali realizzati. Per informazioni sulle modalità di partecipazione e di vincita, il regolamento del concorso è consultabile integralmente sul sito.

Il contest proposto rientra in una più ampia campagna di comunicazione pensata e realizzata da Costa Edutainment, gestore del Museo dall’accoglienza dei visitatori alla comunicazione e marketing. Con l’inaugurazione della nuova hall “galattica” - un faro/fanale alto 10 metri con una lente di Fresnel che illumina l’intero spazio, 4 imbarcazioni storiche, il nuovo bookshop, il 518 Pasta&Bar e il 518 Cocktail&Restaurant - ha preso il via la nuova campagna “Galattica” che durerà per tutta l’estate: dalle affissioni in città alla presenza su 265 treni regionali; dalla pianificazione media e digital sia sul web sia sui canali social all’organizzazione di un socialday per bloggers, instagramers e influencers.

Gallery