A Chiavari un concorso di danza per ricordare Giorgia Brixel

Domenica 11 marzo a Chiavari - presso il Palazzetto dello Sport - si terrà un evento per ricordare la ballerina Giorgia Brixel, che ha perso la vita lo scorso settembre a soli 18 anni per un arresto cardiaco.

Thala Wear, brand genovese di abbigliamento ispirato alla danza, sarà presente all’evento dell’11 Marzo in memoria di Giorgia Brixel, icona della danza ligure, prematuramente scomparsa lo scorso settembre.

«Giorgia non era solo una fantastica ballerina – spiega la stilista e mente creativa del marchio – ma rappresentava l’impegno, la passione, il sacrificio che i nostri ragazzi quotidianamente dimostrano nei loro allenamenti per il raggiungimento della tanta ambita perfezione».

L’evento dell’11 marzo rappresenterà molto di più di un semplice concorso di danza, sarà l’occasione per ricordare Giorgia e stringerci in un forte abbraccio a tutte le persone che le volevano bene e la stimavano sia come persona che come ballerina. La manifestazione è stata fortemente voluta dalla mamma Simona Vitali che ha sempre affiancato Giorgia sostenendola con amore in tutto il suo percorso di vita ed in particolare nella danza.

«Mi sento molto vicina a Simona – prosegue Federica Ottone ideatrice del marchio Thala – proprio perché anch’io come lei ho sempre seguito mia figlia Beatrice in questo fantastico mondo della danza e dal quale ho trovato ispirazione per il mio brand. Per questo motivo ho voluto creare un capo di abbigliamento ispirato a Giorgia».

Durante il concorso che grazie all’organizzazione della MGR Events porterà centinaia di ballerini da tutta Italia, verranno distribuite delle t-shirt con l’immagine di Giorgia il cui ricavato, insieme ai proventi della manifestazione, verrà devoluto per volontà della mamma Simona, all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Una giuria molto importante formata da nomi del calibro di Anderson Santana, Alex Atzewi, Greta Bregantini, Maria Zaffino, Gino Labate, Teresita Del Vecchio e Francesca Camponero, giudicheranno i partecipanti assegnando cospicui premi in denaro e borse di studio.

L’obiettivo di tutti sarà quello di ricordare Giorgia nel modo in cui sarebbe piaciuto a lei, con i suoi insegnanti e i suoi amici, stringendosi ai suoi cari per ricordare quanto Giorgia fosse speciale.

«Giorgia amava vestire Thala, durante la nostra sfilata in occasione del Chiavari Summer Dance Festival di luglio è stata la nostra ballerina di punta – prosegue Federica Ottone – era la ragazza a cui avrei chiesto di realizzare il prossimo servizio fotografico per la collezione Thala insieme a mia figlia, proprio perché ho sempre desiderato che nel mio brand ci fosse tanto amore, ma Giorgia è volata via troppo presto e rimarra per sempre il nostro angelo della danza».