"Esplosione di voci": il concorso canoro di Recco

La finale del Concorso Canoro città di Recco “Esplosione di Voci” è ormai alle porte e fervono gli ultimi preparativi: l'appuntamento è sabato 4 agosto alle ore 21 sul lungomare Bettolo.

Emozione, allegria, ansia, paura, tante emozioni e sensazioni contrastanti pervadono artisti e organizzatori, che vogliono che tutto funzioni alla perfezione.

Per i 20 finalisti sarà una gara importante, dove aggiudicarsi premi esclusivi ma, soprattutto, la possibilità di mettersi in gioco, di misurare la propria crescita personale ed artistica.

Il Comune di Recco e la Pro Loco di Recco, quest’anno, nella nuova fase organizzativa dell’evento, hanno voluto creare un’importante opportunità per i Finalisti della “sezione Big”.

Un premio speciale, intitolato alla memoria del cantautore Luigi Tenco, alla migliore interpretazione.

Il Vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Recco, Gianluca Buccilli, ha dichiarato: «Si tratta di un’iniziativa di qualità e di sicuro successo di pubblico. Quella di quest’anno è un’edizione impreziosita dal riconoscimento nel nome d Luigi Tenco, un’artista che ha sempre mantenuto un solido legame con il nostro territorio...».

La motivazione nasce dal duplice desiderio di riconoscere, ancora una volta, la grandezza di questo artista scomparso prematuramente e di premiare le capacità interpretative di un nuovo talento con un Premio che si abbina ad una eccellenza delle musica italiana: Luigi Tenco.

La giuria avrà una grande responsabilità nel decidere a chi abbinare questo riconoscimento, per la bravura dei finalisti in gara e per l’inequivocabile valore del premio.

Per i 5 finalisti della sezione Big sarà, sicuramente, un’ulteriore incentivo per rendere le loro esibizioni entusiasmanti.

Gallery