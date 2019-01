Premiazione del concorso letterario Azzurra Liguria

Mercoledì 23 gennaio 2019 alle ore 16.00 si terrà presso l’atrio della palestra del Centro Civico Buranello, in via Daste 8/A a Sampierdarena, il 22esimo concorso letterario Azzurra Liguria.

La premiazione era prevista inizialmente durante le manifestazioni natalizie organizzate dal Municipio Centro Ovest, poi è stata riprogrammata per il 23 gennaio.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento, non solo per conoscere

nuovi profili culturali, ma anche per condividere insieme un momento di festa.

