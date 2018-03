Concerto per violoncello e pianoforte

A partire da domenica 25 marzo il Teatro Carlo Felice di Genova ospita - nell'ambito della propria rassegna "Domenica in Musica" - un ciclo di concerti organizzati in collaborazione con l'Associazione Musica con le Ali, eseguiti dai giovani talenti sostenuti dall'Associazione stessa. Il primo appuntamento vede protagonisti Giulia Attili (violoncello) e Lavinia Bertulli (pianoforte). In programma la Sonata in la maggiore op. 69 per violoncello e pianoforte di Beethoven e la Sonata in re minore op. 40 per violoncello e pianoforte di Shostakovich.

Biglietti:

Intero - Euro 8

Ridotto under 26 - Euro 6

Associazione Culturale Musica con le Ali – E’ stata costituita a Milano nel 2016 per iniziativa di Carlo Hruby e della sua famiglia. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti dei conservatori e delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica classica - e quindi a “spiccare il volo” - attraverso la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità.

