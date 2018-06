Serata metal al Crazy Bull con concerto di Temperance, Hidden Lapse, Exsom e The Sunburst

Il Crazy Bull presenta una serata interamente dedicata al metal italiano, venerdì 29 giugno dalle ore 21 nel locale di Sampierdarena

Ospiti della serata saranno i Temperance: una delle band italiane più interessanti degli ultimi anni con all'attivo cinque uscite in cinque anni ed oltre 150 shows in tutto il mondo, con show insieme a Nightwish, Within Temptation, Epica, Slipknot, tour europeo con i Rhapsody e un minitour in Giappone.

Per quest'occasione la band sarà accompagnata da tre giovani ed interessanti entità della scena italiana: Hidden Lapse, Exsom e The Sunburst

Ingresso: 10 euro.