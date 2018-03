Street band palestinese di musica folk arabo balcanico al Randal di Sestri Levante

Sabato 3 marzo sul palco del Randal Circolo Arci si esibirà la street band palestinese Al Raseef che suona musica tradizionale araba e balcanica rivisitata in chiave moderna.

La band è composta principalmente da strumenti a fiato quali basso tuba, tromba, trombone e sax uniti a chitarra, clarinetto e percussioni.

Al Raseef nasce nel 2011 per le strade di Ramallah (Cisgiordania) ed è composto da Alaa Alshaer (chitarra), Ayham Jalal (clarinetto), Midhat Husseini (tuba), Tamer W. Nassarr (sax) e Yassar S'adat (trombone).

Dopo diversi problemi legati alle frontiere da oltrepassare per arrivare fino a qui, oggi i giovani palestinesi sono riusciti ad arrivare a Genova dove studiano jazz al Conservatorio.

A loro si sono aggiunti due noti musicisti della città come Mario Martini alla tromba e Lorenzo Bergamino alle percussioni.

Nel lungo termine, nonostante la vita difficile che si sono lasciati alle spalle, il sogno dei giovani palestinesi è per tutti lo stesso: tornare alla propria terra per condividere i propri talenti con chi non ha avuto le loro stesse opportunità

Alaa Alshaer - Chitarra / Ayham Jalal - Clarinetto / Midhat Husseini - Basso Tuba /Tamer Nassar - Sax / Yassar S'adat - Trombone / Mario Martini - Tromba/ Lorenzo Bergamino - Percussioni.

Al termine del concerto le Teste Riunde Show ovvero Faz alla consolle e il Nonno al microfono.

Ingresso 7 euro.