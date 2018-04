Stato Dassedio in concerto al Quaalude

Dalla Liguria finalmente esordiscono sul mercato underground gli Stato Dassedio, una Thrash metal band genovese, attiva da alcuni anni nonchè grande punto di riferimento per quanto riguarda la scena metal della città ligure, grazie anche alla loro potenza distruttiva più volte rimarcata dal vivo, si sono fatti un'ottima notorietà; la band è stata fondata nel 2010 da Marco Cj ed il Moce, successivamente si sono aggiunti Geo (Ex Daemoniaca) al basso e Martyrio alla chitarra solista.

Nel 2013 avviene un cambio nella line-up della band, Kaste (Ex Death Or Glory e Machine Gun Kelly) prenderà il posto di Martyrio che lascerà il gruppo per virare su altri progetti artistici. Le registrazioni del loro primo lavoro in studio vanno piuttosto a rilento e dureranno alcuni anni ma alla fine ogni sforzo verrà premiato, infatti nei primi mesi del 2017 viene pubblicato "Apocalypse", il loro primo album con tanto di trailer.

Gli Stato Dassedio suonano un Thrash metal vecchio stile, grezzo e diretto, ispirato a band come Testament, Kreator o addirittura Possessed. Infatti brani come "Nightmare", "Hanna the Witch" o "Salvation" sono un'ottimo esempio, si nota un'egregio lavoro nel Guitar- Working e soprattutto dietro le pelli, una batteria micidiale pari ad un MG 42, veramente devastante.