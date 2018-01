Concerto sinfonico al Carlo Felice

La Stagione Sinfonica del Teatro Carlo Felice prosegue venerdì 12 gennaio, alle ore 20.30, con il settimo concerto sinfonico, in cui ritroviamo sul podio, a dirigere l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, Andrea Battistoni, parallelamente impegnato nelle prove della direzione di Norma che debutterà il 24 gennaio. Considerato uno dei più talentuosi e coinvolgenti tra i giovani direttori del panorama internazionale, dopo essere stato nominato Direttore Principale dell’Orchestra Filarmonica di Tokyo, Battistoni è ora anche Direttore Principale del Teatro Carlo Felice.

In programma musiche che spaziano dagli anni ‘ 20 del ‘900 fino ai giorni nostri, in apertura di serata potremo ascoltare il Concerto per flauto di Jacques Ibert eseguito per la prima volta nel febbraio del 1934 che con i suoi movimenti ci riporta nella Parigi degli anni 30, solista al flauto Francesco Loi , primo flauto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice; seguirà Le boeuf sur le toit di Darius Milhaud basata su temi popolari sudamericani, in particolare brasiliani, con una forte base ritmica di grande impatto emotivo.

Nella seconda parte del concerto potremo ascoltare una prima esecuzione assoluta, Lettera a mio padre, commissionata dal Teatro Carlo Felice ad Andrea Lumachi, primo contrabbasso dell’Orchestra del Teatro, questa volta nel ruolo di compositore, solista al clarinetto Corrado Orlando, anch’esso prima parte del lirico genovese.

Conclude il concerto Danze di Galanta , un brano composto e rielaborato dell’ungherese Zoltán Kodály per celebrare gli ottant’anni della fondazione della Filarmonica di Budapest.

Alle ore 19.30 presso la Sala Paganini, in collaborazione con l’Associazione Teatro Carlo Felice, il M° Andrea Battistoni terrà una breve conferenza introduttiva al concerto riservata a tutti i possessori di biglietto o di abbonamento.