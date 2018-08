Beer Art Rock Festival: una serata per aiutare le famiglie del ponte Morandi

Martedì 4 settembre, nell'ambito del Beer Art Rock Festival di Rapallo, si esibiranno i Sigma Six per una serata all'insegna della musica dei Pink Floyd. Durante il concerto si terrà una raccolta fondi, e le offerte verranno destinate alle famiglie colpite dalla tragedia del crollo del ponte Morandi tramite il conto corrente aperto dal Comune di Genova per l'emergenza abitativa degli sfollati.

I Sigma Six sono una storica tribute band tigullina del gruppo che ha fatto la storia della musica. Questo e tante altre sorprese nella serata del Beer Art Rock festival, in programma martedì 4 settembre (dopo il rinvio causa maltempo lo scorso 13 agosto). Cambia la location: non più parco De Martino, bensì piazza Martiri della Libertà, al centro del lungomare cittadino, con il Chiosco della Musica a fare da scenografia davvero unica.

A rendere l'atmosfera ancora più suggestiva, la proiezione dei videoclip ufficiali dei Pink Floyd durante l'esibizione musicale.