"Musica per Genova", serata al Politeama per gli sfollati del Morandi

Domenica 11 novembre alle 20,15 presso il Politeama Genovese si terrà un concerto benefico a favore degli sfollati del ponte Morandi.

Tanti ospiti attesi per "Musica per Genova", questo il nome dell'evento, condotto dal giornalista Enzo Melillo: a partecipare, gli Spirituals & Folk, noto coro gospel genovese sulla scena da quasi 25 anni, gli White Wings, tribute band genovese dedicata a Paul McCartney, e il Trio in Jazz.

Sul palco, anche due star speciali: il musicista e compositore Aldo De Scalzi e il cabarettista Daniele Raco.

L'intero incasso verrà devoluto agli sfollati.

Informazioni e biglietti: info@spiritualsandfolk.com