Concerto benefico di Scott Hamilton al Teatro dell'Archivolto

Una serata dedicata al Be Bop e allo swing in compagnia di uno dei più grandi interpreti della scena jazz mainstream. Il sassofonista Scott Hamilton da molti anni calca i migliori palcoscenici in tutto il mondo, come leader del suo quartetto o a fianco di altri mostri sacri del jazz. Il concerto con l’Orchestra Filarmonica di Sampierdarena fa parte del ciclo Incontri, che negli anni ha visto l’ensemble creato dal Maestro Cesare Marchini esibirsi con musicisti del calibro di Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Fabrizio Bosso, Gabriele Mirabassi, Gianni Coscia e molti altri.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto in beneficenza, a Gofar – Comitato Rudi Onlus, un’organizzazione senza scopi di lucro che finanzia progetti per la cura dell’Atassia di Friedreich.