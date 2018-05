"Ritorno al Futuro": alla Fiera si torna agli anni '80 con un maxi concerto

Con una serata in puro stile "Ritorno al Futuro", il 13 luglio 2018 si torna agli anni '80.

In programma, alla Fiera di Genova, dalle 21 in poi, un maxi concerto con tanti cantanti che hanno segnato gli anni '80 in Italia: Sandy Marton, Santa Esmeralda, P. Lion, Alberto Camerino, Tracy Spencer, Tony Esposito, Diana Est, Regina, Alan Sorrenti, Ivan Cattaneo e Corona Corona.

Si ballerà con il dj di Rtl 102.5 Massimo Alberti.

Info e contatti: 339 4613629