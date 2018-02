Riki in concerto al Porto Antico

Il 9 luglio 2018 è una data da segnare per tutti i fan di Riki, che sarà in concerto al Porto Antico, per una serata a cura di DuemilaGrandiEventi.

Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzo, 25 anni, è un cantante che ha partecipato ad "Amici di Maria De Filippi" nella stagione 2016-2017. Dallo scorso giugno a oggi è riuscito nell'impresa di vendere più di 60mila biglietti del suo tour invernale, andato completamente sold out.

Il 29 settembre 2017 esce il singolo Se parlassero di noi, primo estratto dall'album d'esordio di Riki, Mania. Uscito il 20 ottobre del medesimo anno, l'album si compone di altri undici brani ed è stato certificato disco di platino dalla FIMI per le oltre 50.000 copie vendute.

Ad oggi, Riki, è l’artista italiano che al suo esordio ha venduto più biglietti in minor tempo, per circa 20 tappe del tour ormai sold out da settimane.