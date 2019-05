Festival musica sacra, concerto “Regnat vivus” alla Nunziata

“CONFLIXERE MIRANDO” 1° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA SACRA

CONCERTO: “REGNAT VIVUS” GIOVEDI 30 MAGGIO, ore 21:00

Basilica della Ss. Annunziata del Vastato - Piazza Annunziata - Genova



Concerto a favore di FMRB - Fondo Malattie Renali del Bambino-Onlus per aiutare le famiglie disagiate dei bambini ricoverati nel Reparto di Nefrologia Dialisi e Trapianto del Gaslini.



Grande attesa per il 1° Festival Internazionale di Musica Sacra “Conflixere Mirando” che giovedì 30 maggio alle ore 21 farà tappa alla Basilica dell'Annunziata di Genova con il concerto “Regnat Vivus” in favore di FMRB - Fondo Malattie Renali per il Bambino-Onlus. Il Festival di Musica Sacra “Conflixere Mirando” patrocinato dal Pontificio Consiglio della Cultura, Diocesi di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova, intende contribuire a far conoscere e a diffondere il grande patrimonio di musica sacra.



Il concerto aprirà con l’esecuzione della Suite n. 3 in sol maggiore HWV 350 da Water Music di G. F. Haendel seguiranno arie tratte dal Messiah dello stesso autore. Nella seconda parte Antonio Vivaldi con l’esecuzione del Gloria RV 589 per soli, coro e orchestra. Protagonisti dell’evento saranno i soprani Linda Campanella e Mirella Di Vita, il mezzosoprano Sofia Koberidze, il Coro “Cantica Nova” e l’Orchestra Classica di Alessandria, la direzione è affidata a Mons. Pierangelo Pietracatella.



Alle 22,30 dopo concerto nel chiostro della Basilica "Vino & Focaccia".



I biglietti si possono ritirare con donazione da: 15 Euro 1°settore e di 10 Euro 2°settore, dal 21 maggio presso:



2M - Piazza Leonardo Da Vinci, 9R - Tel. 010 315561

PASTICCERIA MANGINI - Piazza Corvetto, 3R - Tel. 010 564013

GENERALI ASSICURAZIONI - Via Timavo, 58 - Tel. 349 2997232

GIPPEL - Corso Firenze, 72R - Tel. 010 2725351



Per Informazioni e Prenotazioni: Segreteria FMRB Tel.010 56362552, dalle ore 9,00 alle 12,30 da Lunedì a Venerdì o scrivere a fmrb@gaslini.org.

Info FMRB www.fmrb.it

Gallery