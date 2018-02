The Ranch ed Eugenia P.M. live ai Giardini Luzzati

Venerdì 23 febbraio 2018 dalle ore 22 ai Giardini Luzzati si esibiranno The Ranch ed Eugenia P.M.

The Ranch

Dall'isola di Malta dopo un tour di 14 date fra Inghilterra e Italia, si conclude a Genova il tour dei The Ranch, formidabile trio dal genere che è si avvicina molto al jazz progressivo e molto freak; al trio in questo tour si aggiunge una voce femminile con incursioni estemporanee e non, una ulteriore gemma che si somma alle eclettiche qualità dei musicisti sul palco.

Al loro secondo album "110smiles an hour" spotify:artist:6I2T8jJCooZCyeEdA0WT6z , dopo aver toccato UK, Lituania, Polonia e altre nazioni limitrofe, rimangono uno dei gruppi maltesi più in vista della scena attuale.

Eugenia P.M.

Una della più giovani interpreti della scena underground genovese, nonchè una delle più promettenti, e la sua band.