Pink Floyd Legend: al Politeama la magia di "The Dark Side of the Moon"

I Pink Floyd Legend, dopo essersi esibiti negli ultimi tre anni davanti a più di 70000 spettatori, arrivano finalmente a Genova, dove si esibiranno per la prima volta sul palcoscenico del Politeama Genovese il 10 marzo 2020 alle ore 21.

La band, oggi riconosciuta da pubblico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, dedicherà il repertorio della serata al capolavoro assoluto della celeberrima band inglese, "The Dark Side of the Moon", un disco entrato nel mito per numero di copie vendute, per la tecnica di registrazione, per i temi proposti, per la sua bellezza e, per certi versi, anche per la semplicità delle melodie, che segna l’inizio della maturità artistica dei Pink Floyd.

Nelle due ore di concerto, oltre a Dark Side, i PFL riproporranno tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare, laser, luci e sorprendenti effetti scenografici per un’indimenticabile “Floyd Experience”.

Sul palco, Fabio Castaldi, Alessandro Errichetti, Emanuele Esposito, Simone Temporali, Paolo Angioi, Michele Leiss, Martina Pelosi, Sonia Russino, Giorgia Zaccagni e Andrea Arnese.