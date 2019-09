PFM canta De André - Anniversary: il concerto a 40 anni dall'ultimo live insieme

In occasione del quarantennale dei live Fabrizio De André e PFM in concerto e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, la Premiata Forneria Marconi torna a Genova con PFM canta De André - Anniversary, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento.

L'appuntamento è martedì 10 dicembre 2019 al teatro Carlo Felice.

Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da La buona Novella.

PFM canta De André - Anniversary vedrà sul palco due ospiti d’eccezione: Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber, e le tastiere di Flavio Premoli. Appuntamento al Teatro Carlo Felice di Genova nella serata di martedì 10 dicembre 2019.