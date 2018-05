Tributo a De André della Perseo Miranda Band

Uno spettacolo teatrale e musicale, un’armonica sinergia tra musica e recitazione, nel ricordo di Fabrizio De Andrè. Domenica 27 maggio, alle 17 al Teatro Von Pauer (via Ayroli 35, Genova San Fruttuoso), la Perseo Miranda Band omaggia Faber in una chiave nuova, dai protagonisti dell’evento alla scaletta dei brani, rivoluzionata per l’occasione.

Sarà Angelo Spaggiari (in arte Perseo Miranda, cantante e attore, reduce dall'interpretazione in "L'onda del potere" di Marino Carmelo) a dare il via allo spettacolo, con un monologo che lo vedrà alternarsi tra politichese e un tipo di linguaggio più semplice e utile per il sistema. Da qui entreranno in scena Massimo Sannelli (attore protagonista del docu-film “L’arte del fauno” diretto da Fabio Giovinazzo), l’attrice teatrale Anna Olivari e la ballerina Arianna Ilardi, con la serata che si svilupperà poi nel concerto della Perseo Miranda Band. «A differenza delle precedenti esibizioni – racconta Perseo Miranda – adotteremo un’impostazione diversa, inserendo brani che solitamente non includiamo in scaletta. Altra grande novità - prosegue - è l’entrata nel gruppo di due grandi musicisti come Mattia Leverone ed Enrico Prevotto». Angelo Spaggiari (cantante) sarà quindi accompagnato da Eugenio Cugnoli al basso, da Guido Razzoli alle tastiere, da Enrico Previotto alla chitarra e da Mattia Leverone alla batteria.

L’entrata all’evento è a offerta libera.