Concerto del Paganini Ensemble

Concerto cameristico questa domenica 2 febbraio con il Paganini Ensemble. Appuntamento alle ore 15.30 presso l'Auditorium Giuseppe Verdi dell'Istituto David Chiossone in Corso Armellini, 11.

Il programma ruota attorno i grandi compositori vissuti tra il XVIII e XIX secolo, in primis il grande musicista genovese Niccolò Paganini che scrisse da bambino la Serenata M.S. 16 e la Sonata M.S. 14, eseguite in una versione per archi e chitarra.

Le altre due composizioni in cui la chitarra si inserisce tra il tessuto sonoro degli archi sono: il Fandango di Luigi Boccherini, uno dei pezzi più celebri del compositore italiano vissuto in Spagna per la maggior parte della sua vita, e l'unica composizione originale per chitarra e quartetto d'archi di Gaetano Donizetti, il Quintetto in Do maggiore. Di differente carattere é la Serenata per archi di Wolfgang Amadeus Mozart KV 525, intitolata Eine kleine Nachtmusik e il concerto per pianoforte op.11 di Carl Maria von Weber, una composizione di grande carattere e intensità.

Il Paganini Ensemble si forma all'interno dell'Associazione Liguria Eventi, grazie alla volontà del Maestro Eliano Calamaro e la Prof.ssa Carla Casanovadi formare un'orchestra da camera che abbia lo scopo di diffondere la tradizione italiana e avvicinare l'amore per la musica al grande pubblico. I musicisti coinvolti sono sia giovani artisti che affermati professionisti del territorio.

L'entrata al concerto é a ingresso libero.