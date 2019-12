Musica al teatro Carignano tra Overdrive Project e Miky l'Orso

Venerdi 20 dicembre 2019, dalle ore 20, presso il Teatro Carignano di viale Villa Glori 8 a Genova, si terrà un grande evento musicale.

Un doppio concerto, per aprire le feste di Natale, rivolto agli estimatori della buona musica. Nella location simbolo della cultura di Genova si divideranno il palco gli Overdrive Project, storica band genovese con all'attivo 9 anni di live music, che spazia dal funk all’r&b, all’acid jazz, e Miky l'Orso, evocativo cantautore milanese, che presenterà il suo ultimo lavoro consistente nell’album “Ciclotimia”, composto da una serie di brani folk rock che raccontano di immagini e stereotipi in chiave non sempre ironica e dall' impatto sonoro graffiante.

Ad aprire la serata, la prima tappa del "Musicò Live on Tour" con un’artista d'eccellenza, Elena Librici, artista e cantante degli Icoe.