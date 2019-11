Per la festa di Santa Cecilia, patrona della musica, il maestro Giorgio Piovano offrirà nella chiesa di San Filippo in Via Lomellini un concerto sull'organo Serassi, capolavoro del 1816.

In programma, musiche italiane del Sette e Ottocento.

Appuntamento il 22 novembre alle ore 17,30.

