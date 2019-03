Concerto all’ora del te: la musica classica? Un gioco da bambini

Dopo il successo dello scorso anno, il Count Basie è orgoglioso di riproporre questo appuntamento dedicato alle famiglie, un incontro pensato per avvicinare i più piccini al mondo dei suoni e delle immagini, attraverso un percorso di stimolazione multimediale.

Qual è la musica più adatta ai bambini? Quella che si può sentire, ballare, giocare, cantare e ragionare! Per loro non esiste musica difficile o facile. Sta agli adulti accompagnargli nella scoperta di questo mondo meraviglioso, sapendo che saranno capaci di apprezzarla e di capirla.

Questo concerto di musica classica sarà per i bambini un momento di apprendimento, di ascolto e condivisione con altri bimbi, con strumenti suonati dal vivo, dove i suoni e le armonie prenderanno vita dai gesti dei musicisti, dai loro sguardi e dai loro respiri.

Il concerto sarà impreziosito dai disegni di Ottavia, artista visiva, che accompagnerà la musica in un dialogo leggero e giocoso. Un evento dalle grandi emozioni e immaginazioni, per spiccare il volo, insieme!

Negli ultimi decenni la comunità scientifica e didattico-pedagogica è concorde nel dire che i bambini fin dalla primissima età scelgono i suoni per mettersi in contatto con il mondo. La musica viene prima della parola: dai suoni, dalla prosodia e dalla melodia viene il linguaggio. Edwin Gordon, ricercatore e musicista statunitense, ha dimostrato che musica e linguaggio si apprendono con le stesse modalità. Proprio grazie alla complessità e varietà del linguaggio sentito nella prima infanzia il bambino riesce a costruire un proprio vocabolario, prima ascoltato, poi parlato, infine scritto e letto. Lo stesso processo avviene con la musica.

Musiche di Celso Machado, Chick Corea, Sergej Prokoviev, Camille Saint Saens.

Guadalupe Gilardon - Flauto traverso

Federica Di Maio - Pianoforte

Ottavia Rizzo - Matita e Pennello

