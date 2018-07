I Nomadi portano il loro tour al Porto Antico

Dopo la tappa di inizio anno, tornano i Nomadi a Genova, in occasione del loro tour che celebra i 55 anni di carriera.

L'appuntamento è martedì 31 luglio alle 21,30 al Porto Antico (Arena del Mare), nell'ambito del Palco sul Mare Festival.

Cinquantacinque anni di successi tutti in una notte per celebrare la storia della band più longeva del panorama artistico italiano: I Nomadi. Un nuovo live preparato per il loro tour estivo che accenderà gli entusiasmi dei fan al ritmo dei brani più belli della loro carriera.

La celebre band sarà all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova martedì 31 luglio 2018 con il suo “Nomadi 55 – Per tutta la vita” Tour, nell'ambito di Palco sul Mare Festival.

I biglietti in prevendita a partire da 25€ sono suddivisi in platea numerata primo settore e tribuna non numerata.