Nesli parte da Villa Croce con il suo nuovo tour

Il 20 luglio 2018 arriva a Villa Croce il concerto di Nesli, che ha scelto proprio Genova per lanciare un tour che prenderà poi il via in autunno.

Questo live rappresenta l'anteprima e l’occasione per raccontare in musica “Viva la vita”, il singolo uscito l’8 giugno. Nesli, all'anagrafe Francesco Tarducci, è lanciatissimo e dopo l’esperienza sanremese, a 38 anni, ha saputo crearsi uno spazio importante nel panorama della musica pop senza rinunciare all’impegno e al romanticismo.

«Credici ancora anche quando la strada è in salita anche se non migliora comunque vada Viva la Vita» recitano alcuni dei versi del nuovo singolo di Nesli, una canzone manifesto che incoraggia a non perdere la fiducia in se stessi e nel prossimo in un’epoca particolarmente ostica.

Concerto organizzato da Momentum Events.